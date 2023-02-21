RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине вынесли приговор коллаборантке, которая "сливала" позиции ВСУ в Северодонецке

Фото: в Украине вынесли приговор коллаборантке, которая "сливала" позиции ВСУ в Северодонецке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине суд вынес приговор коллаборантке из Луганской области, которая "сливала" позиции наших воинов. Следующие 15 лет она проведет за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Суд назначил коллаборантке 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Прокуроры в суде доказали, что осужденная с 24 февраля по октябрь 2022 года, находясь на территории Луганской области, собирала и передавала представителю РФ информацию о расположении военной техники Вооруженных сил Украины в городе Северодонецк", - пишет пресс-служба.

Также предательница сообщала врагу информацию об украинцах, участвовавших в митингах в поддержку Украины и против российской оккупации на территории нашей страны, с целью дальнейшего их задержания представителями оккупационных властей и ликвидации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ "расколола" сотрудника спецслужб Беларуси, вступившего в состав частной военной компании России и сразившегося против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине