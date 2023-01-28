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В Україні винесли вирок бойовикам, яку штурмували міста на сході та півдні

Фото: в Україні винесли вирок бойовикам, яку штурмували міста на сході та півдні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні винесли вирок трьом бойовикам, які штурмували українські міста в Донецькій та Запорізькій областях. Кожен з них проведе від 10 до 15 років за гратами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У ході слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу вини ще трьох бойовиків, які на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань", - пише СБУ.

Зазначається, що бойовики увійшли до складу підрозділів Південного військового округу країни-агресора й брали участь у штурмі міст на сході й півдні України. Кожного з них взяли в полон ще торік.

"За матеріалами Служби безпеки суд призначив бойовикам покарання строком від 10 до 15 років ув’язнення", - додає пресслужба.

Серед засуджених:

  • чоловік, який приєднався до бойовиків у 2015 році. Після повномасштабного вторгнення він воював проти наших воїнів в районі селища Піски, де й потрапив у полон;
  • командир гранатометного підрозділу "народної міліції "ДНР", який брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку;
  • бойовик, який перебував у складі "100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса" Росії. Займався ремонтом й обслуговування ворожої техніки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно повідомило про підозру колишньому "чиновнику "ЛНР", який сприяв "переходу" вугільної галузі Луганської області Росії.

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