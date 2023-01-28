В Україні винесли вирок бойовикам, яку штурмували міста на сході та півдні

В Україні винесли вирок трьом бойовикам, які штурмували українські міста в Донецькій та Запорізькій областях. Кожен з них проведе від 10 до 15 років за гратами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"У ході слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу вини ще трьох бойовиків, які на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань", - пише СБУ.
Зазначається, що бойовики увійшли до складу підрозділів Південного військового округу країни-агресора й брали участь у штурмі міст на сході й півдні України. Кожного з них взяли в полон ще торік.
"За матеріалами Служби безпеки суд призначив бойовикам покарання строком від 10 до 15 років ув’язнення", - додає пресслужба.
Серед засуджених:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно повідомило про підозру колишньому "чиновнику "ЛНР", який сприяв "переходу" вугільної галузі Луганської області Росії.
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