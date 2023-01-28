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В Украине вынесли приговор боевикам, которые штурмовали города на востоке и юге

Фото: в Украине вынесли приговор боевикам, которые штурмовали города на востоке и юге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине вынесли приговор трем боевикам, штурмовавшим украинские города в Донецкой и Запорожской областях. Каждый из них проведет от 10 до 15 лет за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий собрана доказательная база вины еще трех боевиков, которые в начале полномасштабного вторжения вступили в ряды российских оккупационных группировок", - пишет СБУ.

Боевики вошли в состав подразделений Южного военного округа страны-агрессора и участвовали в штурме городов на востоке и юге Украины. Каждый из них был взят в плен еще в прошлом году.

"По материалам Службы безопасности суд назначил боевикам наказание сроком от 10 до 15 лет тюрьмы", - добавляет пресс-служба.

Среди осужденных:

  • мужчина, присоединившийся к боевикам в 2015 году. После полномасштабного вторжения он сражался против наших воинов в районе поселка Пески, где и попал в плен;
  • командир гранатометного подразделения "народной милиции "ДНР", участвовавший в боевых действиях на Запорожском направлении;
  • боевик, состоявший в составе "100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса" России. Занимался ремонтом и обслуживанием вражеской техники.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно сообщило о подозрении бывшему "чиновнику "ЛНР", способствовавшему "переходу" угольной отрасли Луганской области России.

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