В Украине вынесли приговор боевикам, которые штурмовали города на востоке и юге

В Украине вынесли приговор трем боевикам, штурмовавшим украинские города в Донецкой и Запорожской областях. Каждый из них проведет от 10 до 15 лет за решеткой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"В ходе следственно-оперативных действий собрана доказательная база вины еще трех боевиков, которые в начале полномасштабного вторжения вступили в ряды российских оккупационных группировок", - пишет СБУ.
Боевики вошли в состав подразделений Южного военного округа страны-агрессора и участвовали в штурме городов на востоке и юге Украины. Каждый из них был взят в плен еще в прошлом году.
"По материалам Службы безопасности суд назначил боевикам наказание сроком от 10 до 15 лет тюрьмы", - добавляет пресс-служба.
Среди осужденных:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно сообщило о подозрении бывшему "чиновнику "ЛНР", способствовавшему "переходу" угольной отрасли Луганской области России.
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