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В Україні винесли вирок агентам Росії, які допомагали ворогу в Лисичанську й Харкові

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Четвер 23 лютого 2023 14:40
В Україні винесли вирок агентам Росії, які допомагали ворогу в Лисичанську й Харкові Фото: в Україні винесли вирок агентам Росії, які допомагали ворогу в Лисичанську й Харкові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні винесли вирок черговим колаборантам, які допомагали ворогу. Наступні 15 років зрадники проведуть за ґратами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

За вказівкою ворога зрадники збирали розвідувальні дані про базування та передислокацію підрозділів Сил оборони у боях на східному фронті.

"Насамперед їх цікавили точні координати бойових позицій українських захисників в районах Харкова та Лисичанська. Цю інформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів та штурму населених пунктів в обох регіонах", - пише пресслужба.

Зрадників було затримано під час спецоперації в Харківській й Луганській областях у березні й травні торік.

Згідно з даними слідства:

  • один зі зрадників допомагав окупантам захоплювати Лисичанськ. Він збирав дані про розташування укріпрайонів та вогневих позицій українських оборонців;
  • інший - інженер однієї з філій комунального підприємства "Харківські теплові мережі". Ще на початку війни він "інформував" окупантів про розміщення бронетехніки ЗСУ на території регіону, а також коригував ворожі удари по об’єктах критичної інфраструктури.

"Для комунікації використовували анонімні месенджери та заборонені соцмережі, а локації українських об’єктів надсилали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами", - пише СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні суд виніс вирок колаборантам, які коригували російські обстріли українських шкіл та лікарень.

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