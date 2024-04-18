В Україні вимикатимуть світло бізнесу: чи торкнеться це побутових споживачів

Обмеження діятимуть з 18:00 по 22:00.

"Обмеження не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", - пише ДТЕК.

Чи очікувати відключень побутовим споживачам

Як розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, наразі в Україні не очікуються графіки відключень для побутових споживачів. Водночас це не стосується Харкова, де ситуація з пошкодженнями є особливою практично на всіх основних об'єктах енергосистеми.

"Але у всіх інших регіонах ми не плануємо залучати споживачів до обмежень електропостачання, до цих графіків", - додав Кудрицький.

Ситуація зі світлом в Україні

Як розповідало "Укренерго", сьогодні в Україні дефіцит в енергосистемі триматиметься протягом майже усієї доби. Через це українців закликають ощадливо споживати електроенергію.

Окрім того, станом на ранок Україна залучала екстрену допомогу від Румунії, Польщі й Словаччини.