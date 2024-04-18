В Украине будут выключать свет бизнесу: коснется ли это бытовых потребителей

Ограничения будут действовать с 18:00 по 22:00.

"Ограничения не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса", - пишет ДТЭК.

Ожидать ли отключений бытовым потребителям

Как рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, пока в Украине не ожидаются графики отключений для бытовых потребителей. В то же время это не касается Харькова, где ситуация с повреждениями является особой практически на всех основных объектах энергосистемы.

"Но во всех остальных регионах мы не планируем привлекать потребителей к ограничениям электроснабжения, к этим графикам", - добавил Кудрицкий.

Ситуация со светом в Украине

Как рассказывало "Укрэнерго", сегодня в Украине дефицит в энергосистеме будет держаться в течение почти всех суток. Поэтому украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.

Кроме того, по состоянию на утро Украина привлекала экстренную помощь от Румынии, Польши и Словакии.