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В Україні викрили підпільних брокерів забороненої Webmoney: фінансували агентуру РФ

Київ, Середа 25 вересня 2024 15:58
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В Україні викрили підпільних брокерів забороненої Webmoney: фінансували агентуру РФ Фото: в Україні викрили підпільних брокерів Webmoney (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні викрили мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену російську платіжну систему Webmoney. Так звані брокери фінансували кремлівську агентуру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

У результаті комплексних заходів Служба безпеки та БЕБ, у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.

Як встановило слідство, учасники схеми нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з Росії, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку. Частина переказів через Webmoney була призначена для фінансування російської агентури в Україні.

З початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. З кожної транзакції фігуранти мали свій "відсоток".

Обшуки проводилися у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях. Вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.

Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації.

Фото: в Україні викрили підпільних брокерів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили велику підпільний канал збуту зброї та наркотиків. Підозри отримали 116 фігурантів справи.

Також днями СБУ повідомила, що затримала у Харкові російського агента. Він коригував ворожі удари по місту та позиціях ЗСУ.

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Служба безпеки України WebMoney Бюро економічної безпеки
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