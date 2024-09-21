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Підозри отримали 116 людей. Викрито великий канал продажу зброї та наркотиків

Україна , Субота 21 вересня 2024 12:35
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Підозри отримали 116 людей. Викрито великий канал продажу зброї та наркотиків Фото: правоохоронці викрили великий канал продажу зброї та наркотиків (gp.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні викрито масштабний канал збуту зброї і наркотиків. У рамках справи підозри отримали 116 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, оголошено підозру 49 особам за фактами незаконного зберігання та збуту зброї, боєприпасів по всій території України, а також привласнення зброї та боєприпасів (ст. 263, ст. 410 КК України). Ще 67 особам повідомлено про підозру за фактами незаконного обігу наркотичних речовин (ст. 307, ст. 309, ст. 255 КК України).

Правоохоронці провели понад 129 обшуків, вилучили зброю та боєприпаси - 12 мінометних та протитанкових мін, 187 гранатометів та майже 180 пострілів до них, понад 85 автоматів та кулеметів, 20 одиниць саморобної вогнепальної зброї, 124 детонатори, 124 тротилових шашок, понад 170 гранат, 45 пістолетів, майже 38 тисяч набоїв, 15 кг пороху та артилерійські снаряди.

Також у низці регіонів проведено понад 69 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено психотропних речовин на суму понад 15,5 млн гривень – це 15 кг амфетаміну, понад 7 тисяч таблеток MDMA вагою близько 3 кг, майже 1 кг канабісу, понад 80 грамів особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, коноплі, а також 100 тисяч гривень, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, ваги та чорнові записи.

За даними слідства, підозрювані упродовж 2024 року за допомогою Telegram збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом "закладок" та через пошту, в тому числі у прифронтових регіонах.

Під час проведення обшуків виявили лабораторію з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. 11 підозрюваним інкримінують збут наркотиків у складі злочинної організації. Наразі триває процес обрання підозрюваним запобіжних заходів.

gp.gov.ua

Нагадаємо, місяць тому прикордонники затримали громадянина Угорщини, який намагався заїхати в Україну на автомобілі, в якому були кокаїн, мефедрон, екстазі та канабіс.

Також нещодавно в Україні викрили наркосиндикат. Учасником злочинного угруповування був колишній правоохоронець.

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Зброя в Україні Офіс Генпрокурора
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