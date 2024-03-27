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В Україні викрили наркоканал з оборотом в 12 млн гривень щомісяця

Ілюстративне фото: поліція викрила в Україні наркоканал з оборотом в 12 млн гривень (umdpl info)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Нідерландів до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як з'ясувало слідство, уродженець Донецької області разом зі спільницею організували канал постачання кокаїну з Нідерландів до України.Небезпечні речовини вони ховали у великих закладках на території Закарпатської області. Після чого займались збутом у довіреному колу осіб.

Вони продавали кокаїн великими партіями, а розрахунки проводилися лише криптовалютою. Такий "бізнес" приносив їм понад 12 млн гривень кожного місяця. 

Під час обшуків у помешканнях та автівках підозрюваних було вилучено близько 1 кг кокаїну, чорнові записи, електронні ваги, а також два автомобілі. Попередня вартість вилученого "товару" за цінами "чорного" ринку сягає понад 250 тис доларів.

 

Фото: поліція викрила в Україні наркоканал з оборотом в 12 млн гривень (t.me/pgo_gov_ua)

Злочини, пов'язані зі збутом наркотиків

Нещодавно повідомлялося, що в Києві правоохоронці викрили банду наркоторговців, які масово збували кокаїн, амфетамін і МДМА.

У листопаді правоохоронці ліквідували логістичний хаб зі збуту наркотиків і психотропів у 14 регіонах України. "Бізнес" приносив злочинцям близько 10 млн гривень щомісяця.

А наприкінці жовтня за матеріалами спільного розслідування СБУ та правоохоронних органів Франції та Польщі, організаторів міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків засудили до ув'язнення.

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