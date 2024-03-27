В Украине разоблачили наркоканал с оборотом в 12 млн гривен ежемесячно

Как выяснило следствие, уроженец Донецкой области вместе с сообщницей организовали канал поставки кокаина из Нидерландов в Украину. Опасные вещества они хоронили в больших закладках на территории Закарпатской области. После чего занимались сбытом в доверенном кругу лиц.

Они продавали кокаин большими партиями, а расчеты производились только криптовалютой. Такой "бизнес" приносил им более 12 млн. гривен каждый месяц.

Во время обысков в квартирах и автомобилях подозреваемых было изъято около 1 кг кокаина, черновые записи, электронные весы, а также два автомобиля. Предварительная стоимость изъятого "товара" по ценам "черного" рынка составляет более 250 тыс долларов.

Фото: полиция разоблачила в Украине наркоканал с оборотом в 12 млн гривен (t.me/pgo_gov_ru)

Преступления, связанные со сбытом наркотиков

Недавно сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили банду наркоторговцев, массово сбывавших кокаин, амфетамин и МДМА.

В ноябре стражи порядка ликвидировали логистический хаб по сбыту наркотиков и психотропов в 14 регионах Украины. "Бизнес" приносил преступникам около 10 млн. гривен ежемесячно.

В конце октября по материалам совместного расследования СБУ и правоохранительных органов Франции и Польши, организаторов международного канала контрабанды тяжелых наркотиков приговорили к заключению.

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