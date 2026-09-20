В Україні викрили "конвертцентр", через який вивели 23,5 млрд гривень

Деталі злочинної схеми

Правоохоронці з'ясували, що злочинна організація використовувала криптовалютні операції для легалізації та виведення тіньових коштів.

Щомісячний обіг схеми сягав пів мільярда гривень, а загальний обсяг проведених фінансових операцій склав 23,5 млрд грн.

За попередніми оцінками слідства, через діяльність "конвертаційного центру" держава недоотримала близько 3 млрд грн податків.

Масштабні обшуки та підозри

Детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів ОГП провели 50 обшуків у межах розслідування. Під час слідчих дій вилучено мільйонні суми готівки.

Наразі учасникам злочинного угруповання вже повідомлено про підозру. Детальніші подробиці справи правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.