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В Україні викрили "конвертцентр", через який вивели 23,5 млрд гривень

17:35 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: в Україні викрили "конвертцентр" (t.me/pgo_gov_ua)

Правоохоронці знешкодили "конвертаційний центр" із місячним обігом у пів мільярда гривень. Злочинна організація виводила кошти через криптовалюту та завдала державі збитків на 3 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі злочинної схеми

Правоохоронці з'ясували, що злочинна організація використовувала криптовалютні операції для легалізації та виведення тіньових коштів.

Щомісячний обіг схеми сягав пів мільярда гривень, а загальний обсяг проведених фінансових операцій склав 23,5 млрд грн.

За попередніми оцінками слідства, через діяльність "конвертаційного центру" держава недоотримала близько 3 млрд грн податків.

Масштабні обшуки та підозри

Детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів ОГП провели 50 обшуків у межах розслідування. Під час слідчих дій вилучено мільйонні суми готівки.

Наразі учасникам злочинного угруповання вже повідомлено про підозру. Детальніші подробиці справи правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.

Боротьба із шахрайством

Нагадаємо, в Україні триває активна протидія кіберзлочинності та схемам заволодіння коштами громадян.

Зокрема, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо жорстких покарань для шахрайських кол-центрів. Документ запровадив кримінальну відповідальність за створення, керівництво та участь у таких організаціях.

Водночас злочинці продовжують вдосконалювати методи викрадення грошей.

Наприклад, фахівці зафіксували новий рівень шахрайства: у ПриватБанку розповіли, як крадуть гроші через NFC і смартфон.

Злочинці використовують так звані NFC Relay-атаки, змушуючи клієнтів прикладати картки до своїх пристроїв для дистанційного зняття готівки.

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