В Украине разоблачили "конвертцентр", через который вывели 23,5 млрд гривен

Борьба с мошенничеством

Напомним, в Украине продолжается активное противодействие киберпреступности и схемам завладения денежными средствами граждан.

В частности, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о жестких наказаниях для мошеннических колл-центров. Документ ввел уголовную ответственность за создание, руководство и участие в таких организациях.

В то же время, преступники продолжают совершенствовать методы похищения денег.

Например, специалисты зафиксировали новый уровень мошенничества: в ПриватБанке рассказали, как воруют деньги из-за NFC и смартфона.

Преступники используют так называемые NFC Relay-атаки, заставляя клиентов прикладывать карты к своим устройствам для дистанционного снятия наличных денег.