В Україні викрили "конвертцентр", через який вивели 23,5 млрд гривень

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Правоохоронці знешкодили "конвертаційний центр" із місячним обігом у пів мільярда гривень. Злочинна організація виводила кошти через криптовалюту та завдала державі збитків на 3 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі злочинної схеми Правоохоронці з'ясували, що злочинна організація використовувала криптовалютні операції для легалізації та виведення тіньових коштів. Щомісячний обіг схеми сягав пів мільярда гривень, а загальний обсяг проведених фінансових операцій склав 23,5 млрд грн. За попередніми оцінками слідства, через діяльність "конвертаційного центру" держава недоотримала близько 3 млрд грн податків. Масштабні обшуки та підозри Детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів ОГП провели 50 обшуків у межах розслідування. Під час слідчих дій вилучено мільйонні суми готівки. Наразі учасникам злочинного угруповання вже повідомлено про підозру. Детальніші подробиці справи правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.