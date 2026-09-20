В Україні викрили "конвертцентр", через який вивели 23,5 млрд гривень
Правоохоронці знешкодили "конвертаційний центр" із місячним обігом у пів мільярда гривень. Злочинна організація виводила кошти через криптовалюту та завдала державі збитків на 3 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі злочинної схеми
Правоохоронці з'ясували, що злочинна організація використовувала криптовалютні операції для легалізації та виведення тіньових коштів.
Щомісячний обіг схеми сягав пів мільярда гривень, а загальний обсяг проведених фінансових операцій склав 23,5 млрд грн.
За попередніми оцінками слідства, через діяльність "конвертаційного центру" держава недоотримала близько 3 млрд грн податків.
Масштабні обшуки та підозри
Детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів ОГП провели 50 обшуків у межах розслідування. Під час слідчих дій вилучено мільйонні суми готівки.
Наразі учасникам злочинного угруповання вже повідомлено про підозру. Детальніші подробиці справи правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.
Боротьба із шахрайством
Нагадаємо, в Україні триває активна протидія кіберзлочинності та схемам заволодіння коштами громадян.
Зокрема, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо жорстких покарань для шахрайських кол-центрів. Документ запровадив кримінальну відповідальність за створення, керівництво та участь у таких організаціях.
Водночас злочинці продовжують вдосконалювати методи викрадення грошей.
Наприклад, фахівці зафіксували новий рівень шахрайства: у ПриватБанку розповіли, як крадуть гроші через NFC і смартфон.
Злочинці використовують так звані NFC Relay-атаки, змушуючи клієнтів прикладати картки до своїх пристроїв для дистанційного зняття готівки.