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В Украине разоблачили "конвертцентр", через который вывели 23,5 млрд гривен

17:35 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
В Украине разоблачили "конвертцентр", через который вывели 23,5 млрд гривен Фото: в Украине разоблачили "конвертцентр" (t.me/pgo_gov_ru)
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Правоохранители обезвредили "конвертационный центр" с месячным оборотом в полмиллиарда гривен. Преступная организация выводила средства через криптовалюту и нанесла государству ущерб на 3 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали преступной схемы

Правоохранители выяснили, что преступная организация использовала криптовалютные операции по легализации и выводу теневых средств.

Ежемесячное обращение схемы достигало полумиллиарда гривен, а общий объем проведенных финансовых операций составил 23,5 млрд грн.

По предварительным оценкам следствия, из-за деятельности "конвертационного центра" государство недополучило около 3 млрд грн налогов.

Масштабные обыски и подозрения

Детективы БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров ОГП провели 50 обысков в рамках расследования. В ходе следственных действий изъяты миллионные суммы наличных.

В настоящее время участникам преступной группировки уже доложено о подозрении. Более подробные дела правоохранители обещают обнародовать впоследствии.

Борьба с мошенничеством

Напомним, в Украине продолжается активное противодействие киберпреступности и схемам завладения денежными средствами граждан.

В частности, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о жестких наказаниях для мошеннических колл-центров. Документ ввел уголовную ответственность за создание, руководство и участие в таких организациях.

В то же время, преступники продолжают совершенствовать методы похищения денег.

Например, специалисты зафиксировали новый уровень мошенничества: в ПриватБанке рассказали, как воруют деньги из-за NFC и смартфона.

Преступники используют так называемые NFC Relay-атаки, заставляя клиентов прикладывать карты к своим устройствам для дистанционного снятия наличных денег.

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