В Україні викрили канал продажу зброї в кількох регіонах: затримані 15 людей

Правоохоронці за добу провели спецоперацію із викриття нелегального продажу зброї в чотирьох регіонах України. Були затримані 15 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).
"Служба безпеки та Національна поліція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у чотирьох регіонах України", - йдеться у повідомленні.
За результатами спецоперації протягом доби майже одночасно було затримано 15 фігурантів, які намагалися налагодити незаконний продаж бойових засобів ураження.
"Серед вилученого у зловмисників - російські автомати Калашникова з підствольним гранатометом "Очаг", партія осколкових гранат та вибухівка", - додали в СБУ.
Так, на Київщині затримано 31-річного місцевого жителя і чотирьох його спільників, які торгували "трофейним" озброєнням, що вивозили з районів колишніх боїв на східному фронті.
Після переправлення арсеналів до столичного регіону ділки власноруч відновлювали бойові характеристики засобів ураження для продажу через особисті зв’язки у кримінальних колах.
Також у Київській області нейтралізовано ще два злочинні угруповання, які намагалися підпільно продати кулемет Калашникова, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7В з пострілами та набоями різного калібру.
В Україні викрили масштабний канал продажу зброї в кількох регіонах (t.me/SBUkr)
В Одесі "на гарячому" затримано ще одного ділка, який хотів продати саморобні вибухові пристрої (СВП) та бойові гранати.
На місці події у зловмисника вилучено майже 1 кг тротилу, власноруч зроблену вибухівку та партію гранат Ф-1 і РГД.
у Чернігові правоохоронці затримали ще трьох учасників злочинної групи, які підшукували клієнтів для збуту автоматичної зброї та вибухівки.
у Луцьку на спробі продажу бойових гранат криміналітету викрито місцевого жителя. У разі успішної реалізації засобів ураження він хотів "замести сліди" і вимагав проведення оплати через "анонімні" платіжні системи.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.
Як повідомлялося, наприкінці грудня 2024 року правоохоронці припинили спроби нелегального продажу зброї та боєприпасів у кількох областях. Зокрема, у Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях.
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