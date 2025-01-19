В Україні викрили канал продажу зброї в кількох регіонах: затримані 15 людей

"Служба безпеки та Національна поліція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у чотирьох регіонах України", - йдеться у повідомленні.

За результатами спецоперації протягом доби майже одночасно було затримано 15 фігурантів, які намагалися налагодити незаконний продаж бойових засобів ураження.

"Серед вилученого у зловмисників - російські автомати Калашникова з підствольним гранатометом "Очаг", партія осколкових гранат та вибухівка", - додали в СБУ.

Київська область

Так, на Київщині затримано 31-річного місцевого жителя і чотирьох його спільників, які торгували "трофейним" озброєнням, що вивозили з районів колишніх боїв на східному фронті.

Після переправлення арсеналів до столичного регіону ділки власноруч відновлювали бойові характеристики засобів ураження для продажу через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Також у Київській області нейтралізовано ще два злочинні угруповання, які намагалися підпільно продати кулемет Калашникова, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7В з пострілами та набоями різного калібру.

В Україні викрили масштабний канал продажу зброї в кількох регіонах (t.me/SBUkr)

Одеса

В Одесі "на гарячому" затримано ще одного ділка, який хотів продати саморобні вибухові пристрої (СВП) та бойові гранати.

На місці події у зловмисника вилучено майже 1 кг тротилу, власноруч зроблену вибухівку та партію гранат Ф-1 і РГД.

Чернігів і Луцьк

у Чернігові правоохоронці затримали ще трьох учасників злочинної групи, які підшукували клієнтів для збуту автоматичної зброї та вибухівки.

у Луцьку на спробі продажу бойових гранат криміналітету викрито місцевого жителя. У разі успішної реалізації засобів ураження він хотів "замести сліди" і вимагав проведення оплати через "анонімні" платіжні системи.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.