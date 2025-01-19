В Украине разоблачили канал продажи оружия в нескольких регионах: задержаны 15 человек

Правоохранители за сутки провели спецоперацию по разоблачению нелегальной продажи оружия в четырех регионах Украины. Были задержаны 15 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
"Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в четырех регионах Украины", - говорится в сообщении.
По результатам спецоперации в течение суток почти одновременно были задержаны 15 фигурантов, которые пытались наладить незаконную продажу боевых средств поражения.
"Среди изъятого у злоумышленников - российские автоматы Калашникова с подствольным гранатометом "Очаг", партия осколочных гранат и взрывчатка", - добавили в СБУ.
Так, на Киевщине задержали 31-летнего местного жителя и четырех его сообщников, которые торговали "трофейным" вооружением, которое вывозили из районов бывших боев на восточном фронте.
После переправки арсеналов в столичный регион дельцы собственноручно восстанавливали боевые характеристики средств поражения для продажи через личные связи в криминальных кругах.
Также в Киевской области нейтрализованы еще две преступные группировки, которые пытались подпольно продать пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В с выстрелами и патронами разного калибра.
В Украине разоблачили масштабный канал продажи оружия в нескольких регионах (t.me/SBUkr)
В Одессе "на горячем" задержан еще один делец, который хотел продать самодельные взрывные устройства (СВУ) и боевые гранаты.
На месте происшествия у злоумышленника изъято почти 1 кг тротила, собственноручно сделанную взрывчатку и партию гранат Ф-1 и РГД.
в Чернигове правоохранители задержали еще трех участников преступной группы, которые подыскивали клиентов для сбыта автоматического оружия и взрывчатки.
в Луцке на попытке продажи боевых гранат криминалитету разоблачен местный житель. В случае успешной реализации средств поражения он хотел "замести следы" и требовал проведения оплаты через "анонимные" платежные системы.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
Как сообщалось, в конце декабря 2024 года правоохранители пресекли попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в нескольких областях. В частности, в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.
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