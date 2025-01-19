В Украине разоблачили канал продажи оружия в нескольких регионах: задержаны 15 человек

"Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в четырех регионах Украины", - говорится в сообщении.

По результатам спецоперации в течение суток почти одновременно были задержаны 15 фигурантов, которые пытались наладить незаконную продажу боевых средств поражения.

"Среди изъятого у злоумышленников - российские автоматы Калашникова с подствольным гранатометом "Очаг", партия осколочных гранат и взрывчатка", - добавили в СБУ.

Киевская область

Так, на Киевщине задержали 31-летнего местного жителя и четырех его сообщников, которые торговали "трофейным" вооружением, которое вывозили из районов бывших боев на восточном фронте.

После переправки арсеналов в столичный регион дельцы собственноручно восстанавливали боевые характеристики средств поражения для продажи через личные связи в криминальных кругах.

Также в Киевской области нейтрализованы еще две преступные группировки, которые пытались подпольно продать пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В с выстрелами и патронами разного калибра.

В Украине разоблачили масштабный канал продажи оружия в нескольких регионах (t.me/SBUkr)

Одесса

В Одессе "на горячем" задержан еще один делец, который хотел продать самодельные взрывные устройства (СВУ) и боевые гранаты.

На месте происшествия у злоумышленника изъято почти 1 кг тротила, собственноручно сделанную взрывчатку и партию гранат Ф-1 и РГД.

Чернигов и Луцк

в Чернигове правоохранители задержали еще трех участников преступной группы, которые подыскивали клиентов для сбыта автоматического оружия и взрывчатки.

в Луцке на попытке продажи боевых гранат криминалитету разоблачен местный житель. В случае успешной реализации средств поражения он хотел "замести следы" и требовал проведения оплаты через "анонимные" платежные системы.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.