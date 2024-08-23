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В Україні викрили дві банди чорних зброярів: продавали криміналітету трофеї

Фото: СБУ викрила чорних торговців зброєю (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили дві групи незаконних торговців зброєю. Зловмисники продавали кримінальним авторитетам трофейну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Операцію провели СБУ та Національна поліція у п’ятьох регіонах України. У Київській, Запорізькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях нейтралізовано два злочинні угруповання торгівців зброєю.

Зловмисники намагалися нелегально продати криміналітету озброєння, яке знаходили в деокупованих регіонах України. У фігурантів вилучили арсенал російських автоматів Калашникова, бойових гранат та понад 50 тисяч набоїв різного калібру.

Правоохоронці затримали дев'ятьох учасників банд. Вони вивозили трофеї з колишніх місць бойових дій під виглядом волонтерів. Також фігуранти відновлювали зброю у підпільних майстернях, який облаштували у гаражах у Києві.

Зловмисники відправляли "замовлення" поштою, а гроші за нього отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб. Фігуранти підшукували клієнтів через "рекламні" оголошення у даркнеті. У такий спосіб фігуранти намагалися продати партію автоматів та пістолетів з набоями до них. СБУ заблокувала схему.

Під час обшуку за місцями проживання затриманих додатково виявлено:

  • партію автоматів та пістолетів з комплектуючими;
  • 10 тисяч набоїв різного калібру;
  • майже 10 млн гривень, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

Всім затриманим оголосили підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

 

Фото: СБУ викрила незаконних торговців зброєю (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ спіймала підприємця, який постачав для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів.

Також правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, учасники якої розікрали кошти, виділених на захист танків для ЗСУ.

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