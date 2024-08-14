Розікрали кошти на захист танків Сил оборони: СБУ повідомила про підозри організаторам схеми

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили розслідування ще однієї масштабної корупційної схеми, що стосувалася оборонного бюджету країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Мова йде про розкрадання, яке відбулося у березні 2022 року в рамках державного замовлення Міністерства оборони України на динамічний захист для танків Збройних сил України.

Згідно з розслідуванням, екскерівник державного підприємства та його головний бухгалтер завищили вартість замовленої продукції, а різницю вивели через підконтрольні комерційні структури. У результаті цієї оборудки державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 12 мільйонів гривень.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочинні дії осіб, причетних до схеми, та заблокувала її ще на початку 2023 року. Після тривалих експертиз і процесуальних дій, нині повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства, його бухгалтеру та головному фігуранту схеми – керівнику комерційної структури, через яку виводилися бюджетні кошти.

Зловмисникам інкримінують три статті Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Керівника комерційної структури вже затримано у Києві, наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Заочні підозри також отримали екскерівник державної компанії та його бухгалтер, які наразі перебувають за кордоном.

Вживаються всі необхідні заходи для притягнення винних до відповідальності. За скоєні злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ повідомила про підозри у розкраданні коштів на динамічний захист танків ЗСУ (t.me/SBUkr)