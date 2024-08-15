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СБУ викрила підприємця, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів

Четвер 15 серпня 2024 13:39
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СБУ викрила підприємця, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України та Національна поліція заблокували схему розкрадання держбюджету на закупівлі безпілотників для Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Організатором оборудки став директор компанії з Київської області, що виграв тендер на постачання 1 тисячі FPV-дронів для ЗСУ на суму 16,4 млн гривень.

Слідство встановило, що підприємець вкрав майже третину суми, встановивши на дрони низькоякісне навігаційне обладнання. Це дозволило знизити вартість виробництва і привласнити отриману “різницю”. “Накрутка” на кожен безпілотник складала від 4 до 7,5 тисяч гривень.

Після аудиту та експертизи правоохоронці підтвердили злочинну діяльність підприємця.

Йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За злочин йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ викрила підприємця, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів (t.me/SBUkr)

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала у Харкові зрадника, який співпрацював з Росією на початку повномасштабної війни та допомагав загарбникам "зомбувати" жителів Куп’янська.

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