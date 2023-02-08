Згідно з даними слідства, археолог відкопав старожитності у вигляді срібного поясу на території Хмельницької області. Як відзначають спеціалісти Національного музею України, йдеться про знахідку ІІІ століття.

"Вона пов’язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря", - додає пресслужба.

Після цього "археолог" виставив знахідку на продаж в інтернет-аукціоні.

Даний скарб має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. У зв'язку з чим привласнення знахідки є незаконним вчинком.

"Відповідно до чинного законодавства України, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави", - пише пресслужба.

Під час обшуків за місцем проживання "археолога" були вилучені скарби III століття:

пояси готів;

787 монет;

наконечники від стріл;

фрагменти стародавніх прикрас на 450 предметів;

Фото: в Україні викрили "чорного археолога", який в інтернеті продавав скарби ІІІ століття (t.me/pgo_gov_ua/)