В Украине разоблачили "черного археолога", который в интернете продавал сокровища ІІІ века

Согласно данным следствия, археолог откопал древности в виде серебряного пояса на территории Хмельницкой области. Как отмечают специалисты Национального музея Украины, речь идет о находке ІІІ века.

"Она связана с военной культурой древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы в Черное море", - добавляет пресс-служба.

После этого археолог выставил находку на продажу в интернет-аукционе.

Данное сокровище имеет особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. В связи с чем присвоение находки является незаконным поступком.

"В соответствии с действующим законодательством Украины предметы археологии не могут быть предметами продаж, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства", - пишет пресс-служба.

Во время обысков по месту жительства "археолога" были изъяты клады III века:

пояса готов;

787 монет;

наконечники от стрел;

фрагменты старинных украшений на 450 предметов;

Фото: в Украине разоблачили "черного археолога", продававшего в интернете сокровища ІІІ века (t.me/pgo_gov_ua/)