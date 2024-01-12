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В Украине на выходных усилится мороз: где будет холоднее всего

Украина, Пятница 12 января 2024 12:34
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В Украине на выходных усилится мороз: где будет холоднее всего Фото: в Украине на выходных усилится мороз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине на выходных, 13 и 14 января, ухудшится. По всей стране усилится мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Суббота

По данным синоптиков, завтра в большинстве областей ожидается небольшой снег и облачная погода. Только на востоке и в Одесской области без существенных осадков.

Температура воздуха:

  • на севере: днем от -4 до -13, ночью -9 -20 градусов (холоднее всего будет в Черниговской и Сумской областях);
  • на востоке: днем -10 -12, а ночью -15 -19 градусов;
  • на юге: днем -1 -5, ночью от -8 до -12 градусов;
  • на западе: днем -1 -4, а ночью -6 -12 градусов;
  • в центре: днем -3 -10, ночью от -10 до -18 градусов.

В Украине на выходных усилится мороз: где будет холоднее всего

Воскресенье

В воскресенье, 14 января, осадки ожидаются на всей территории Украины. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях синоптики прогнозируется более сильный снег.

Мороз несколько спадет, но минусовая температура будет сохраняться.

Столбики термометров покажут:

  • на севере: днем от -1 до -7; ночью -9 -16 градусов;
  • на востоке: днем -2 -8, а ночью -11 -16 градусов;
  • на юге: днем от +2 до -1, ночью -4 -6 градусов;
  • на западе: днем от +1 до -1, а ночью -3 -8 градусов;
  • в центре: днем -1 -4, ночью от -6 до -11 градусов.

В Украине на выходных усилится мороз: где будет холоднее всего

Напомним, в последние дни в Украине наблюдают сильные морозы. Также некоторые области засыпали снегом. Так, в Одесской области из-за непогоды школы работали в онлайн режиме. Пока ситуация на юге Украины стабилизировалась.

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