В Украине на выходных усилится мороз: где будет холоднее всего

Погода в Украине на выходных, 13 и 14 января, ухудшится. По всей стране усилится мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Суббота

По данным синоптиков, завтра в большинстве областей ожидается небольшой снег и облачная погода. Только на востоке и в Одесской области без существенных осадков.

Температура воздуха:

на севере: днем от -4 до -13, ночью -9 -20 градусов (холоднее всего будет в Черниговской и Сумской областях);

на востоке: днем -10 -12, а ночью -15 -19 градусов;

на юге: днем -1 -5, ночью от -8 до -12 градусов;

на западе: днем -1 -4, а ночью -6 -12 градусов;

в центре: днем -3 -10, ночью от -10 до -18 градусов.

Воскресенье

В воскресенье, 14 января, осадки ожидаются на всей территории Украины. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях синоптики прогнозируется более сильный снег.

Мороз несколько спадет, но минусовая температура будет сохраняться.

Столбики термометров покажут: