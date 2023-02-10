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В Україні відсутні проблеми з роботою Starlink, - Мінцифри

Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Проблем із роботою терміналів Starlink в Україні не було після заяви про можливе обмеження.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" , про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Представник міністерства, знайомий із ситуацією, сказав, що за підсумками перевірки у четвер у містах, розташованих поблизу лінії фронту, не було виявлено ознак проблем із роботою Starlink.

Федоров розповів про прибуття першої партії інтернет-терміналів, наданих владою Німеччини. Загалом до країни надійде 10 тисяч нових терміналів Starlink.

"Starlink допомагає щодня рятувати тисячі життів. Енергетична інфраструктура продовжує працювати завдяки Starlink. Лікарі проводять складні операції завдяки зв'язку, який забезпечує Starlink", - додав міністр.

Він назвав Ілона Маска "одним із найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги" та оцінив внесок компанії у забезпечення інтернет-зв'язку в Україні у розмірі більш ніж 100 млн доларів.

"Сподіваємось на подальшу стабільну роботу Starlink в Україні", - додав Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що SpaceX може обмежити роботу Starlink, що завадить ЗСУ використовувати супутниковий інтернет-сервіс для управління безпілотниками під час війни з Росією.

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StarlinkИлон Маск