В Украине отсутствуют проблемы с работой Starlink, - Минцифры

Представитель министерства, знакомый с ситуацией, сказал, что по итогам проверки в четверг в городах, расположенных вблизи линии фронта, не было выявлено признаков проблем с работой Starlink.

Федоров рассказал о прибытии первой партии интернет-терминалов, предоставленных Украине властями Германии. В общей сложности в страну поступит 10 тысяч новых терминалов Starlink.

"Starlink помогает ежедневно спасать тысячи жизней. Энергетическая инфраструктура продолжает работать благодаря Starlink. Врачи проводят сложные операции благодаря связи, которую обеспечивает Starlink", - добавил министр.

Он назвал Илона Маска "одним из крупнейших частных доноров нашей будущей победы" и оценил вклад компании в обеспечение интернет-связи в Украине в размере более чем 100 млн долларов.

"Надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине", - добавил Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX может ограничить работу Starlink, что помешает ВСУ использовать спутниковый интернет-сервис для управления беспилотниками во время войны с Россией.

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