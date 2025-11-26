В Україні відреагували на вимогу Орбана до ЄС припинити допомогу Києву

Вимоги прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана припинити фінансову допомогу Україні з боку ЄС є цілком очікуваними.

Про це віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив журналістам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна" .

У Качки запитали, чи зашкодять Україні нові заяви Орбана про те, що Угорщина не підтримує надання будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі.

"Позиція Угорщини не змінилася, тривають дискусії. У нас є діалог та послідовна робота з Європейським Союзом", - відповів він.

Що стосується просування в питанні репараційного кредиту, віцепремʼєр зазначив, що Європейська комісія уже надала свої опції.

"Це дає простір до засідання Європейської ради вийти на єдине рішення, яке дасть можливість схвалити регламент про виділення коштів репараційного кредиту", - додав Качка.