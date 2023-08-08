В Україні відправили до в'язниці ще чотирьох агентів РФ, серед них колишній "беркутівець"

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще 4 російські інформатори, які коригували повітряні атаки РФ на українські міста.

Співробітники української спецслужби затримали зловмисників під час контрдиверсійних заходів у столиці та прифронтових регіонах України. За матеріалами СБУ, суд призначив одному зі зловмисників 9 років позбавлення волі, іншим трьом - 8 років.

Фото: Агенти Росії (facebook.com/SecurSerUkraine)

Київ

Тюремний строк отримала тренерка однієї зі столичних шкіл бойових мистецтв. З початку повномасштабного вторгнення жінка почала публікувати на прокремлівських Telegram-каналах фотознімки позицій Сил оборони на території міста.

"Таким чином на неї вийшов представник російської спецслужби та залучив її до співпраці на користь країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

За його завданням киянка відстежувала місця базування оборонців столиці. У своїх "звітах" агресору вона "уточнювала" не тільки дислокацію українських захисників, але й описувала їхню форму одягу та шеврони. Також вона "зливала" координати критичної інфраструктури на території столичного регіону.

Харків

До 8 років за ґратами засуджено ще одного ворожого інформатора. Злочинець коригував ракетні атаки РФ на обласний центр через своїх знайомих з Росії, які перебували у полі зору спецслужб країни-агресора.

"Отримані відомості вона передавала представнику російської спецслужби для подальшого їх використання під час підготовки прицільних повітряних ударів по Україні", - додали у СБУ.

Донецька область

9 років тюрми отримав мешканець Краматорська, який працював на одному із місцевих заводів. Зловмисник наводив російські ракети на маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва. Для комунікації з агресором використовував закритий чат у популярному месенджері.

Ще одним засудженим є колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут". Він передавав своїй дочці у тимчасово окупованому Криму локації Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка, що на сході України.

"Отриману розвідінформацію окупанти використовували для здійснення прицільних повітряних ударів по Києву", - додали правоохоронці.