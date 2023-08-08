В Украине отправили в тюрьму еще четырех агентов РФ, среди них бывший "беркутовец"

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще 4 российских информатора, которые корректировали воздушные атаки РФ на украинские города.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленников во время контрдиверсионных мероприятий в столице и прифронтовых регионах Украины. По материалам СБУ, суд назначил одному из злоумышленников 9 лет лишения свободы, остальным трем - 8 лет.

Фото: Агенты России (facebook.com/SecurSerUkraine)

Киев

Тюремный срок получила тренер одной из столичных школ боевых искусств. С начала полномасштабного вторжения женщина начала публиковать на прокремлевских Telegram-каналах фотоснимки позиций Сил обороны на территории города.

"Таким образом на нее вышел представитель российской спецслужбы и привлек ее к сотрудничеству в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.

По его заданию киевлянка отслеживала места базирования защитников столицы. В своих "отчетах" агрессору она "уточняла" не только дислокацию украинских защитников, но и описывала их форму одежды и шевроны. Также она "сливала" координаты критической инфраструктуры на территории столичного региона.

Харьков

К 8 годам за решеткой приговорен еще один вражеский информатор. Преступник корректировал ракетные атаки РФ на областной центр через своих знакомых из России, которые находились в поле зрения спецслужб страны-агрессора.

"Полученные сведения она передавала представителю российской спецслужбы для дальнейшего их использования при подготовке прицельных воздушных ударов по Украине", - добавили в СБУ.

Донецкая область

9 лет тюрьмы получил житель Краматорска, который работал на одном из местных заводов. Злоумышленник наводил российские ракеты на маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства. Для коммуникации с агрессором использовал закрытый чат в популярном мессенджере.

Еще одним осужденным является бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут". Он передавал своей дочери во временно оккупированном Крыму локации Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка, что на востоке Украины.

"Полученную развединформацию оккупанты использовали для осуществления прицельных воздушных ударов по Киеву", - добавили правоохранители.