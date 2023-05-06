У Херсонській області СБУ зірвала втечу двох зрадників

Правоохоронці викрили та затримали двох зрадників у Херсонській області. Вони планували втечу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зрадниками виявилися двоє жителів Херсонської області: батько та син, які під час окупації регіону підтримали росіян. Після звільнення території зловмисники продовжили допомагати окупантам.

Син "зливав" російським військам базування Сил оборони на території Білозерського району. Також він передавав окупантам місця базування артилерії ЗСУ та дані про наслідки обстрілів. Цю інформацію ворог використовував для обстрілів будинків та інфраструктури у населених пунктах Білозерка, Кізомис і Велетенське. Зокрема, росіяни скидали авіабомби.

Зрадник передавав інформацію через анонімні месенджери у вигляді повідомлень і електронних координат.

Батько коригувальника був поплічником гауляйтера Сальдо. Він зайняв посаду у так званому "міністерстві сільського господарства та рибальства Херсонської області", брав участь у нарадах і закликав підтримувати окупантів.

Зрадник змушував місцевих аграріїв працювати на користь Росії. У разі відмови - погрожував репресіями.

Батько та син вирішили "евакуюватися" та попросили допомоги в окупантів. Проте СБУ зірвала втечу зрадників. Їм оголосили підозри, а також взяли під варту.

Фото: СБУ затримала у Херсонській області двох зрадників (ssu.gov.ua)