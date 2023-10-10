В Україні відправили до в'язниці агента КДБ Білорусі. Збирав дані про оборону кордону

Агент КДБ Білорусі стежив за північним кордоном України і "зливав" інформацію про переміщення українських військових. За це його відправили до в'язниці на 6,5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України в Рівненській області .

Про кого йде мова

Зловмисником виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в Україні та тривалий час мешкає в Рівненській області.

Встановлено, що в поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу Десантно-штурмових військ СРСР, де брав активну участь у бойових діях в Афганістані.

Чим займався агент Білорусі

Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів України та маршрути переміщення військової техніки.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання, під час чергової спроби передачі розвідданих до Білорусі.

Фото: Агент Білорусі (facebook.com/ssu.rivne)

Для виконання розвідзавдань у Рівненській області він обходив прикордонну територію та спостерігав за переміщенням Сил оборони.

Суд відправив до в'язниці агента КДБ

Вироком Зарічненського районного суду зловмисника визнано винним у поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України.

Йому призначено 6,5 років тюремного ув’язнення.

За процесуального керівництва обласної прокуратури підготовлено скаргу на вирок суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду з вимогою збільшити термін ув’язнення.

Правоохоронці продовжують затримувати зрадників в Україні

Сьогодні стало відомо, що СБУ затримала у Запоріжжі двох агенток ФСБ, які "полювали" на ППО. Крім того, одна з них вела "дружні" розмови з бійцями ЗСУ та "зливала" ворогу.

Також СБУ і ДБР затримали в Київській області бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої "ДНР" понад 15 млн гривень. Він "працював" не сам, його ого спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.