В Украине отправили в тюрьму агента КГБ Беларуси. Собирал данные об обороне границы
Агент КГБ Беларуси следил за северной границей Украины и "сливал" информацию о перемещении украинских военных. За это его отправили в тюрьму на 6,5 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Ровенской области.
О ком идет речь
Злоумышленником оказался гражданин Беларуси, который имеет вид на жительство в Украине и длительное время проживает в Ровенской области.
Установлено, что в поле зрения белорусского КГБ он попал как бывший командир подразделения Десантно-штурмовых войск СССР, где принимал активное участие в боевых действиях в Афганистане.
Чем занимался агент Беларуси
Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ Украины и маршруты перемещения военной техники.
Сотрудники СБУ задержали вражеского соратника по месту его жительства, во время очередной попытки передачи разведданных в Беларусь.
Фото: Агент Беларуси (facebook.com/ssu.rivne)
Для выполнения разведзаданий в Ровенской области он обходил приграничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны.
Суд отправил в тюрьму агента КГБ
Приговором Заречненского районного суда злоумышленник признан виновным в распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины.
Ему назначено 6,5 лет тюремного заключения.
Под процессуальным руководством областной прокуратуры подготовлена жалоба на приговор суда первой инстанции в Ровенский апелляционный суд с требованием увеличить срок заключения.
Правоохранители продолжают задерживать предателей в Украине
Сегодня стало известно, что СБУ задержала в Запорожье двух агенток ФСБ, которые "охотились" на ПВО. Кроме того, одна из них вела "дружеские" разговоры с бойцами ВСУ и "сливала" врагу.
Также СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой "ДНР" более 15 млн гривен. Он "работал" не сам, его сообщников нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
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