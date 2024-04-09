Україні відомо про більше 50 військових, які були страчені ворогом, - Офіс генпрокурора

Коментуючи відео зі стратою військовополонених ЗСУ, яке почало ширитись мережею 7 квітня, Бєлоусов розповів, що злочин відбувся біля Кринок у Херсонській області, втім деталі перевіряються. Зокрема він закликав пам’ятати про близьких і не озвучувати передчасно імена загиблих.

"По цьому факту і попередніх ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не лише про командирів підрозділів, а й про найвище військово-політичне керівництво. Тому що це - не поодинокий випадок, а свідчення політики Росії", - заявив він.

За словами Бєлоусова, випадки страти фіксуються з березня 2022 року. Зокрема суд вже виніс перший вирок російському терористу за страту бійця у Чернігівській області. Водночас розслідування ускладнює те, що у прокурорів й слідчих зазвичай немає доступу до місця злочину або ж оглянути тіло жертви.

"Але ця робота ведеться. Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до території… Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами і неурядовими організаціями, які також збирають інформацію. Наше завдання зараз – документувати, фіксувати, розповідати світу правду. Злочинці опиняться на лаві підсудних, це лише питання часу", - додав Бєлоусов.

Злочини РФ щодо військовополонених

Російська армія не вперше вдається до порушення Женевських конвенцій, розстрілюючи українських військовополонених. Такі випадки фіксувалися, зокрема, в Авдіївці, поблизу Роботиного, Бахмуту, а також в колонії Оленівки.

За даними ООН, лише протягом цієї зими російські окупанти стратили 32 українських військовополонених.