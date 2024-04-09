UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україні відомо про більше 50 військових, які були страчені ворогом, - Офіс генпрокурора

Фото: Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Офіс генерального прокурора відкрив 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Мова йде про вбивство 54 бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрія Бєлоусова в ефірі телемарафону.

Коментуючи відео зі стратою військовополонених ЗСУ, яке почало ширитись мережею 7 квітня, Бєлоусов розповів, що злочин відбувся біля Кринок у Херсонській області, втім деталі перевіряються. Зокрема він закликав пам’ятати про близьких і не озвучувати передчасно імена загиблих.

"По цьому факту і попередніх ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не лише про командирів підрозділів, а й про найвище військово-політичне керівництво. Тому що це - не поодинокий випадок, а свідчення політики Росії", - заявив він. 

За словами Бєлоусова, випадки страти фіксуються з березня 2022 року. Зокрема суд вже виніс перший вирок російському терористу за страту бійця у Чернігівській області. Водночас розслідування ускладнює те, що у прокурорів й слідчих зазвичай немає доступу до місця злочину або ж оглянути тіло жертви. 

"Але ця робота ведеться. Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до території… Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами і неурядовими організаціями, які також збирають інформацію. Наше завдання зараз – документувати, фіксувати, розповідати світу правду. Злочинці опиняться на лаві підсудних, це лише питання часу", - додав Бєлоусов.

Злочини РФ щодо військовополонених

Російська армія не вперше вдається до порушення Женевських конвенцій, розстрілюючи українських військовополонених. Такі випадки фіксувалися, зокрема, в Авдіївці, поблизу Роботиного, Бахмуту, а також в колонії Оленівки.

За даними ООН, лише протягом цієї зими російські окупанти стратили 32 українських військовополонених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенпрокурорВійна в Україні