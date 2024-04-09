Украине известно о более 50 военных, казненных врагом, - Офис генпрокурора

Комментируя видео с казнью военнопленных ВСУ, которое начало распространяться по сети 7 апреля, Белоусов рассказал, что преступление произошло возле Крынок в Херсонской области, впрочем, детали проверяются. В частности он призвал помнить о близких и не озвучивать преждевременно имена погибших.

"По этому факту и предыдущих мы отрабатываем также командование, которое несет ответственность за такие действия. Речь идет не только о командирах подразделений, но и о высшем военно-политическом руководстве. Потому что это - не единичный случай, а свидетельство политики России", - заявил он.

По словам Белоусова, случаи казни фиксируются с марта 2022 года. В частности суд уже вынес первый приговор российскому террористу за казнь бойца в Черниговской области. В то же время расследование осложняет то, что у прокуроров и следователей обычно нет доступа к месту преступления или осмотреть тело жертвы.

"Но эта работа ведется. Украина имеет уникальный опыт документирования преступлений, даже не имея доступа к территории... Мы работаем с Международным уголовным судом, Мониторинговой миссией ООН, разведывательными органами и неправительственными организациями, которые также собирают информацию. Наша задача сейчас - документировать, фиксировать, рассказывать миру правду. Преступники окажутся на скамье подсудимых, это лишь вопрос времени", - добавил Белоусов.

Преступления РФ в отношении военнопленных

Российская армия не впервые прибегает к нарушению Женевских конвенций, расстреливая украинских военнопленных. Такие случаи фиксировались, в частности, в Авдеевке, вблизи Роботино, Бахмута, а также в колонии Еленовки.

По данным ООН, только в течение этой зимы российские оккупанты казнили 32 украинских военнопленных.