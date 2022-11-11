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Украине известны все коллаборанты. Маляр спрогнозировала сроки зачистки в Херсоне

Новина українською →
Херсон, Пятница 11 ноября 2022 21:25
Украине известны все коллаборанты. Маляр спрогнозировала сроки зачистки в Херсоне Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Зачистка Херсона после освобождения от российских оккупантов может занять несколько недель, однако украинским силам известны все коллаборанты и предатели в деоккупированных населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона "Единые новости".

Маляр подчеркнула, что людям кажется, будто освобождение – это зашли, поставили флаг и все. На самом деле, пояснила заместитель министра обороны, освобождение украинских территорий - это преимущественно стабилизационные меры, и они иногда продолжаются неделями.

Она отметила, что, прежде всего, необходимо провести разминирование территорий, а также "отработать" по коллаборантам и оккупантам.

"Первое, что нужно будет сделать, это разминирование. Обезопасить территорию. И именно поэтому мы обращаемся к людям, в частности к журналистам, которые хотят очень оперативно сообщать информацию: без разрешения находящегося на месте командующего не стоит никуда двигаться. Тем более впереди военных. Потому что это очень опасно для жизни", - рассказала Маляр.

Она добавила, что Минобороны выступает за привлечение предателей и оккупантов к ответственности, где это физически возможно. Кроме того, россияне пополнят украинский обменный фонд.

"Нам известны все фамилии людей, которые пошли на сотрудничество с врагом. С каждым из них будет проводиться работа по закону. Относительно оккупантов - по ним у нас открываются производства", - подтвердила Маляр.

Напомним, сегодня, 11 ноября, Минобороны Украины сообщило об освобождении Херсона от оккупантов. Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Пути отступления российских оккупантов находятся под огневым контролем украинской армии.

Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать освобождение.

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