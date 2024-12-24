В Україні відновили можливість змінити оператора мобільного зв’язку із збереженням номера

За даними комісії, 20 грудня було призупинено роботу бази даних перенесених номерів з метою розширення потужностей системи. Причиною стало збільшення, майже у 3,5 разів, кількості заявок на перенесення номера, і, як наслідок, виникнення черг на рівні технологічних процесів.

"Інформуємо, що наразі потужності розширено, а база даних відновила свою роботу з 23 грудня 2024 року і працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні

За даними Українського державного центру радіозв'язку (УДЦР), як адміністратора бази даних перенесених номерів, станом на 18:00 23 грудня 2024 року:

опрацьовано 25450 заявок щодо перенесення номерів;

перенесено 1849 номери.

"Черги при виконанні технологічних процесів відсутні. Хто подав заявку та очікує на перенесення свого номеру отримає результат найближчим часом", - йдеться в повідомленні.