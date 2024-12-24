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В Украине восстановили возможность сменить оператора мобильной связи с сохранением номера

Фото: Сменить оператора мобильной связи снова стало возможным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Услуга по смене оператора мобильной связи с сохранением номера восстановлена. Обрабатывается 25 тысяч заявок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацкомиссию в сфере связи (НКЭК).

По данным комиссии, 20 декабря была приостановлена работа базы данных перенесенных номеров с целью расширения мощностей системы. Причиной стало увеличение, почти в 3,5 раза, количества заявок на перенос номера, и, как следствие, возникновение очередей на уровне технологических процессов.

"Информируем, что сейчас мощности расширены, а база данных возобновила свою работу с 23 декабря 2024 года и работает в штатном режиме", - говорится в сообщении

По данным Украинского государственного центра радиосвязи (УГЦР), как администратора базы данных перенесенных номеров, по состоянию на 18:00 23 декабря 2024 года:

  • обработано 25450 заявок о переносе номеров;
  • перенесено 1849 номеров.

"Очереди при выполнении технологических процессов отсутствуют. Кто подал заявку и ожидает переноса своего номера получит результат в ближайшее время", - говорится в сообщении.

 

Напомним, в декабре украинцы стали массово переносить номера на других операторов из-за подорожания услуг. В частности, "Киевстар" существенно поднял стоимость тарифов. "Водафон" также анонсировал повышение тарифов, но потом приостановил решение.

По данным Международного союза электросвязи, стоимость мобильного Интернета в Украине является одной из самых низких в Европе по абсолютным показателям. В то же время украинцы тратят на эти услуги почти втрое большую долю своих доходов.

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