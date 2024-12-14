В Україні відмовилися від аварійних відключень світла: чого чекати споживачам у вихідні

В Україні вирішили не застосовувати аварійних відключень світла після превентивного скорочення атомної генерації під час ракетних атак. Натомість коригуватимуть графіки відключень. На суботу вони вже складені, і поки що не планується їх коригувати навіть через різке похолодання.
Про ситуацію в енергосистемі та з вимкненнями світла після атаки 13 грудня - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Істотно поліпшити ситуацію з енергопостачанням в Україні найближчими днями, після атаки 13 грудня, не вийде. У п'ятницю вранці росіяни запустили по Україні 93 ракети і близько 200 безпілотників.
Це вже 12-та цілеспрямована атака на енергосистему країни за останній рік, і вона, за словами Володимира Зеленського, була однією з наймасштабніших.
Через обстріли превентивно було скорочено генерацію на атомних електростанціях. За інформацією МАГАТЕ, 5 із 9 блоків АЕС скоротили вироблення електроенергії. Для відновлення генерації на АЕС потрібен деякий час.
Крім того, є серйозні пошкодження обладнання ТЕС. Залишаються не відновленими системи передачі електроенергії, що не дає змоги встановити рівномірні періоди відключень у різних регіонах.
Через пошкодження, графіки відключень в Україні 13 грудня довелося переглядати двічі в бік збільшення часу обмеження подачі електроенергії споживачам.
Ситуація 13 грудня ускладнилася зниженням температури, що спричинило збільшення споживання е/е. Але водночас ясна погода дала можливість збільшити сонячну генерацію.
За інформацією "Укренерго", у п'ятницю під час превентивного скорочення атомної генерації аварійних відключень споживачів, як було раніше, не застосовували. Замість цього було вирішено збільшити періоди "без світла" в стабілізаційних графіках, повідомили в "Укренерго". Це зробили для того, щоб не було невизначеності - у кого на скільки вимкнули світло. Таку практику застосовуватимуть і надалі. Тобто, під час загрози ракетних обстрілів зараз треба буде стежити за змінами графіків.
Сьогодні, 14 грудня, час застосування та обсяг обмежень для побутових споживачів було скорочено. Це результат зниження споживання у вихідні дні.
Відключення заплановані такими:
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 00:00 до 24:00.
Найімовірніше графіки не доведеться коригувати через різке похолодання, повідомили виданню джерела в галузі. Воно очікується лише на один день. Уже в неділю варто чекати підвищення температури, що може додатково скоротити споживання і послабити тиск на енергосистему.
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