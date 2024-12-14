В Украине отказались от аварийных отключений света: чего ждать потребителям в выходные

Какая ситуация в энергосистеме Украины сейчас

Существенно улучшить ситуацию с энергоснабжением в Украине в ближайшие дни, после атаки 13 декабря, не получится. В пятницу утром россияне запустили по Украине 93 ракеты и около 200 беспилотников.

Это уже 12-я целенаправленная атака на энергосистему страны за последний год, и она, по словам Владимира Зеленского была одной из самых масштабных.

Из-за обстрелов превентивно была сокращена генерация на атомных электростанциях. По информации МАГАТЭ, 5 из 9 блоков АЭС сократили выработку электроэнергии. Для восстановления генерации на АЭС потребуется некоторое время.

Кроме того, есть серьезные повреждения оборудования ТЭС. Остаются не восстановленными системы передачи электроэнергии, что не позволяет установить равномерные периоды отключений в разных регионах.

Аварийных отключений во время атак больше не будет

Из-за повреждений, графики отключений в Украине 13 декабря пришлось пересматривать дважды в сторону увеличения времени ограничения подачи электроэнергии потребителям.

Ситуация 13 декабря усугубилась снижением температуры, что вызвало увеличение потребления э/э. Но при этом ясная погода дала возможность увеличить солнечную генерацию.

По информации “Укрэнерго”, в пятницу при превентивном сокращении атомной генерации аварийные отключения потребителей, как было раньше, не применялись. Вместо этого было решено увеличить периоды “без света” в стабилизационных графиках, сообщили в “Укрэнерго”. Это сделали для того, чтоб не было неопределенности - у кого на сколько выключили свет. Такую практику будут применять и в дальнейшем. То есть, во время угрозы ракетных обстрелов сейчас надо будет следить за изменениями графиков.

Какими будут отключения света сегодня

Сегодня, 14 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей были сокращены. Это результат снижения потребления в выходные дни.

Отключения запланированы такими:

00:00 - 13:00 - одна очередь отключений;

13:00 - 17:00 - две очереди отключений;

17:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 00:00 до 24:00.