В Україні відкриють ще понад 20 рекрутингових центрів: в Міноборони назвали терміни

До серпня в Україні відкриють ще понад 20 рекрутингових центрів. Загалом цього року вже 10 таких центрів відкрито в п’яти регіонах України.
Про це розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Конгресу місцевих та регіональних влад.
Гаврилюк зазначив, що починаючи з 11 лютого, в Україні відкрито 10 рекрутингових центрів в п’яти регіонах:
"До кінця липня по країні має бути відкрито ще 22 таких центри. Станом на сьогодні через відкриті центри вже зафіксовано понад тисячу звернень. І понад 200 осіб вже оформлюються на посади. Ми очікуємо що за результатами роботи рекрутингових центрів ми збільшимо кількість контрактів до чотирьох-п’яти тисяч на місяць", - наголосив Гаврилюк.
Також за його словами, з початку квітня запущено агрегатор вакансій до лав Сил оборони України, які були розміщені на платформах LobbyX, Work.ua, robota.ua та OLX Робота.
"Тепер в одному місці можна знайти єдину стрічку зі всіх вакансій, які були розміщені на сайтах, що підписали документи про співпрацю з Міністерством оборони України. Ми активно інформуємо суспільство щодо можливостей реалізувати себе в Силах Оборони України", - зазначив заступник міністра.
Нагадаємо, 11 квітня Верховна рада ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію, який змінює порядок її проведення. Зокрема, для військовозобов'язаних запроваджують нові зобов'язання, посилюють покарання для ухилянтів і не лише.
У документі також спочатку була норма про демобілізацію військовослужбовців, але її забрали звідти в останній момент. Питання хочуть врегулювати в рамках окремого законопроекту.
Закон все ще не набув чинності - це станеться через місяць після того, як президент Володимир Зеленський підпише його. Більш детально про новий закон - у матеріалі РБК-Україна.
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Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Окрім того, статус "обмежено придатний" до військової служби скасували в Україні. Військовозобов'язані, які мають цей статус, мають пройти військово-лікарську комісію.
Більше про зміни у процесі мобілізації та як зміняться правила для військових - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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