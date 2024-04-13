В Україні відкриють ще понад 20 рекрутингових центрів: в Міноборони назвали терміни

Гаврилюк зазначив, що починаючи з 11 лютого, в Україні відкрито 10 рекрутингових центрів в п’яти регіонах:

по одному - у Львові, Полтаві та Запоріжжі,

два Центри - у Харкові,

шість - у Дніпропетровській області.

"До кінця липня по країні має бути відкрито ще 22 таких центри. Станом на сьогодні через відкриті центри вже зафіксовано понад тисячу звернень. І понад 200 осіб вже оформлюються на посади. Ми очікуємо що за результатами роботи рекрутингових центрів ми збільшимо кількість контрактів до чотирьох-п’яти тисяч на місяць", - наголосив Гаврилюк.

Також за його словами, з початку квітня запущено агрегатор вакансій до лав Сил оборони України, які були розміщені на платформах LobbyX, Work.ua, robota.ua та OLX Робота.

"Тепер в одному місці можна знайти єдину стрічку зі всіх вакансій, які були розміщені на сайтах, що підписали документи про співпрацю з Міністерством оборони України. Ми активно інформуємо суспільство щодо можливостей реалізувати себе в Силах Оборони України", - зазначив заступник міністра.