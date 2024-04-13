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В Украине откроют еще более 20 рекрутинговых центров: в Минобороны назвали сроки

Фото: в Украине откроют еще более 20 рекрутинговых центров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

До августа в Украине откроют еще более 20 рекрутинговых центров. Всего в этом году уже 10 таких центров открыто в пяти регионах Украины.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Конгресса местных и региональных властей.

Гаврилюк отметил, что начиная с 11 февраля, в Украине открыто 10 рекрутинговых центров в пяти регионах:

  • по одному - во Львове, Полтаве и Запорожье,
  • два Центра - в Харькове,
  • шесть - в Днепропетровской области. 

"До конца июля по стране должно быть открыто еще 22 таких центра. По состоянию на сегодня через открытые центры уже зафиксировано более тысячи обращений. И более 200 человек уже оформляются на должности. Мы ожидаем, что по результатам работы рекрутинговых центров мы увеличим количество контрактов до четырех-пяти тысяч в месяц", - отметил Гаврилюк.

Также по его словам, с начала апреля запущен агрегатор вакансий в ряды Сил обороны Украины, которые были размещены на платформах LobbyX, Work.ua, robota.ua и OLX Работа.

"Теперь в одном месте можно найти единую ленту из всех вакансий, которые были размещены на сайтах, подписавших документы о сотрудничестве с Министерством обороны Украины. Мы активно информируем общество о возможностях реализовать себя в Силах Обороны Украины", - отметил заместитель министра.

Мобилизация в Украине

Напомним, 11 апреля Верховная рада приняла во втором чтении закон о мобилизации, изменяющий порядок ее проведения. В частности, для военнообязанных вводят новые обязательства, усиливают наказание для уклоняющихся и не только.

В документе также поначалу была норма о демобилизации военнослужащих, но ее забрали оттуда в последний момент. Вопрос хотят урегулировать в рамках отдельного законопроекта.

Закон все еще не вступил в силу - это произойдет через месяц после того, как президент Владимир Зеленский подпишет его. Более подробно о новом законе - в материале РБК-Украина.

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