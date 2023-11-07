В Україні відкриють ще один табір для російських військовополонених

"Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.

Також повідомляється, що як і у випадку з табором "Захід-1", умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

"Зміст військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. У той час як російська сторона, наприклад, містить українських військових у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом з ув'язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого", - зазначили у пресслужбі проекта.

Новий табір під назвою "Захід 2" буде розташований у Вінницькій області на базі державної установи "Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)".

Інформація про це внесена до єдиного реєстру 20 жовтня 2023 року.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів №1005 від 3 листопада.

Крім того, уряд виділив Міністерству юстиції 3,1 млн гривень на перепрофілювання виправної колонії у табір для військовополонених росіян.

Обмін полоненими

Нагадаємо, раніше голова ГУР Кирило Буданов розповів, що зараз обговорюється з Росією обмін полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату. При цьому цей обмін, який зараз реальний більше, ніж квартал тому, може зайняти не один день.

Зазначимо, Україна та Росія з початку повномасштабної війни регулярно проводять обмін військовополоненими.

Останній такий обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Окрім того, 18 серпня представник ГУР Андрій Юсов анонсував добрі новини щодо обміну полоненими з Росією. А також Україна проводить роботу щодо організації нових обмінів військовополоненими з Росією.