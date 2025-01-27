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В Україні відкриють резервні центри підтримки для звільнених з полону військових

Україна, Понеділок 27 січня 2025 16:00
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В Україні відкриють резервні центри підтримки для звільнених з полону військових Фото: комплексна підтримка та адаптація після полону (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Міноборони визначило два резервні центри, де надаватиметься комплексна підтримка звільненим з полону військовим. Це рішення ухвалене на виконання закону про соціальний захист військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Наказом Міноборони затверджено два додаткові заклади охорони здоров’я у центральному регіоні. Вони спеціалізуватимуться на медичній та психологічній реабілітації військовослужбовців, які повернулися з полону.

Тимчасово виконуючий обов'язки державного секретаря Міноборони Нікіта Нікітенко зазначив, що створюється система підтримки для військових, які пережили полон. Кожен центр реінтеграції матиме фахівців для індивідуального підходу до реабілітації - від медичного огляду до психологічної адаптації.

Це базується на нещодавно ухваленому законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

Закон передбачає обов’язкове проходження реінтеграційних заходів та постізоляційного супроводу для військових, які повернулися з полону.

Центри оперативно реагуватимуть на потреби звільнених захисників ЗСУ, розвідувального органу Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо, що Міноборони та громадська організація “Дентал Фронт” уклали меморандум, який передбачає впровадження нових стандартів та технологій стоматологічної допомоги для військовослужбовців.

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