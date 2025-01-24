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Сучасне обладнання та нові стандарти: у ЗСУ покращать стоматологічну допомогу військовим

Україна, П'ятниця 24 січня 2025 16:00
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Сучасне обладнання та нові стандарти: у ЗСУ покращать стоматологічну допомогу військовим Фото: Стоматологічна допомога для ЗСУ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Міноборони та громадська організація “Дентал Фронт” уклали меморандум, який передбачає впровадження нових стандартів та технологій стоматологічної допомоги для військовослужбовців. Планується організація рентгенологічних обстежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Документ передбачає впровадження нових стандартів і технологій у галузі стоматології для армії. Основним елементом меморандуму є організація рентгенологічного обстеження щелепно-лицевої ділянки військовослужбовців у підрозділах ЗСУ.

Державний секретар Міністерства оборони України Нікіта Нікітенко підкреслив, що Міноборони активно працює над поліпшенням медичної допомоги для військовослужбовців.

Він зазначив, що укладена угода з громадським сектором значно покращить доступність і якість стоматологічних послуг для військових, оскільки дозволяє залучити додаткові ресурси для надання допомоги.

В рамках партнерства планується оновлення нормативів, порядків та стандартів надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям, що дозволить підвищити ефективність та сучасність медичних послуг.

Особливу увагу приділено також удосконаленню процесу ідентифікації загиблих військовослужбовців. Запровадження експертного порівняння прижиттєвого та посмертного стоматологічного статусу допоможе у встановленні особи у разі потреби.

Нагадаємо, що в Україні оновлять систему обліку медичної допомоги на догоспітальному етапі для військовослужбовців. Застаріла "форма 100" буде замінена на сучасну електронну Первинну медичну картку, відповідно до наказу Міноборони № 879.

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