В Україні відкриють регіональний офіс ОЕСР: чим займеться

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 12 грудня, у Парижі підписав угоду, яка офіційно дає підставу для запуску у Києві так званого "Офісу зв'язку" Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram керівника уряду.

"Цього місяця ми також отримали опис положень програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти Організації в різних галузях. Готові спільно розпочати її підготовку, щоб якнайшвидше приєднатися до "клубу успішних країн". Це стане маркером готовності України до вступу до ЄС і буде сприяти утвердженню держави як регіонального лідера", - йдеться у повідомленні.

Символічно, що ОЕСР була співавтором Плану Маршала і тепер допомагає розробити План відновлення України.

Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року для підтримки України на етапі відновлення після війни.

Раніше ми писали, що Україна може стати учасником робочої групи Організації економічного співробітництва та розвитку боротьби з хабарництвом. Таку ініціативу вже підтримали усередині групи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада Організації економічного розвитку та співробітництва (ОЕСР) ухвалила рішення про негайне призупинення участі Росії та Білорусі в органах ОЕСР.

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