В ОЕСР підтримали участь України у робочій групі щодо боротьби з хабарництвом

Україна може стати учасником робочої групи Організації економічного співробітництва та розвитку щодо боротьби з хабарництвом. Таку ініціативу вже підтримали всередині групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Twitter .

"Робоча група ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях дала "зелене світло" і проголосувала "за" надання статусу учасника групи Україні", - розповів Єрмак.

Він також зазначив, що остаточне рішення щодо цієї ініціативи має ухвалити комітет зовнішніх зв'язків.

Керівник ОП додав, що такий крок відкриє для України шлях до найвищого антикорупційного стандарту у світі та групи найуспішніших країн у сфері боротьби з корупцією.

Зазначимо, що ОЕСР - це міжнародна економічна організація, до якої входять розвинені країни, які визнають принципи демократії та підтримують вільну ринкову економіку.