В Украине откроют региональный офис ОЭСР: чем займется

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 12 декабря, в Париже подписал соглашение, которое официально дает основание для запуска в Киеве так называемого "Офиса связи" Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя правительства.

Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет предварительно функционировать до 2026 года для поддержки Украины на этапе восстановления после войны.

Символично, что ОЭСР была соавтором Плана Маршала и теперь помогает в разработке Плана восстановления Украины.

"В этом месяце мы также получили описание положений программы ОЭСР, которая поможет внедрить стандарты Организации в различных отраслях. Готовы совместно начать ее подготовку, чтобы как можно быстрее присоединиться к "клубу успешных стран". Это станет маркером готовности Украины к вступлению в ЕС и будет способствовать утверждению государства как регионального лидера", - говорится в сообщении.