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В Україні відкриють лабораторію визначення якості турнікетів, - Умєров

Фото: в Україні відкриють лабораторію визначення якості турнікетів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні відкриють спеціальну лабораторію визначення якості турнікетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

Озвучуючи плани у сфері медичного забезпечення українських воїнів, Умєров анонсував відкриття спец лабораторії для визначення якості турнікетів.

"Лабораторія для визначення якості турнікетів. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнікетів", - сказав міністр.

Він підкреслив, що це дасть змогу гарантувати високу якість і надійність цих важливих медичних засобів.

Зазначимо, що турнікети є одним з найкращих засобів для зупинки кровотечі на полі бою. Якісні турнікети надають можливість бійцю зупинити кровотечу без допомоги сторонніх. Раніше ми писали, які є види кровотечі, та як краще їх зупинити, доки ви чекаєте на лікарську допомогу.

Нагадаємо, також, що сьогодні під час виступу на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я український президент Володимир Зеленський повідомив, що лікарям будуть надавати офіцерські звання.

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