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В Украине откроют лабораторию определения качества турникетов, - Умеров

Фото: в Украине откроют лабораторию определения качества турникетов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине откроется специальная лаборатория определения качества турникетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

Озвучивая планы в сфере медицинского обеспечения украинских воинов, Умеров анонсировал открытие спецлаборатории для определения качества турникетов.

"Лаборатория для определения качества турникетов. Мы открываем спецлабораторию, которая будет производить проверку и сертификацию турникетов", - сказал министр.

Он подчеркнул, что это позволит гарантировать высокое качество и надежность этих важных медицинских средств.

Отметим, что турникеты являются одним из лучших средств для остановки кровотечения на поле боя. Качественные турникеты дают возможность бойцу остановить кровотечение без помощи посторонних. Раньше мы писали, какие есть виды кровотечения, и как лучше их остановить, пока вы ждете врачебной помощи.

Напомним, что сегодня во время выступления на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что врачам будут присваивать офицерские звания.

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