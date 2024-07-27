В Украине откроют лабораторию определения качества турникетов, - Умеров

Отметим, что турникеты являются одним из лучших средств для остановки кровотечения на поле боя. Качественные турникеты дают возможность бойцу остановить кровотечение без помощи посторонних. Раньше мы писали, какие есть виды кровотечения, и как лучше их остановить, пока вы ждете врачебной помощи.

Напомним, что сегодня во время выступления на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что врачам будут присваивать офицерские звания.

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