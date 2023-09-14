В Україні відкрилося представництво Міжнародного кримінального суду

Як розповів Костін, наразі це найбільше представництво МКС за межами Гааги. Його робота допоможе посилити взаємодію між Україною та МКС та підвищить ефективність реагування на злочини, які РФ продовжує щодня вчиняти проти України та українців.

"Наша співпраця з МКС є унікальною, тому що в більшості країн, де вчинялися воєнні злочини, були не здатні або не могли працювати зі слідчими МКС. У випадку з Україною це взаємна співпраця", - сказав він.

За його словами, керуватиме філією МКС - Бренда Голліс.

Своєю чергою Карім Хан зауважив, що офіс у Києві відкрився не для "картинки", а, тому що є робота, яку треба робити. Він зауважив, що є робота яку необхідно виконати, тому що базова гуманність має значення. Необхідно показати потужні прецеденти для тих, хто досі вважає, що може щось забрати або кудись вторгнутися.

"Сьогодні, у 2023 році, поки ми шукаємо життя в інших галактиках, літаємо в космос, працюємо з геномом, така жорстокість (російська агресія - ред.) має зникнути. Вона не зникне в таких офісах, як тут, вона зникне завдяки об'єднаним діям, завдяки справедливості", - сказав він.

Варто зауважити, що робота філіалу МУС буде зосереджена на розслідуванні воєнних злочинів і пошуку їх доказів.

Фото: відкриття філіалу МКС (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора через звинувачення у викраденні українських дітей.

До слова, ордер на арешт Путіна діятиме до кінця його життя.

А у лютому 2023 року президент Володимир Зеленський анонсував відкриття філіалу МКС в Україні.

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