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В Украине открылось представительство Международного уголовного суда

Фото: открытие филиала МУС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Международный уголовный суд открыл в Киеве полевой офис в четверг, 14 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокурора МУС Карима Хана и генпрокурора Украины Андрея Костина на брифинге.

Как рассказал Костин, сейчас это крупнейшее представительство МУС  за пределами Гааги. Его работа поможет усилить взаимодействие между Украиной и МУС и повысит эффективность реагирования на преступления, которые РФ продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев.

"Наше сотрудничество с МУС уникально, потому что в большинстве стран, где совершались военные преступления, были не способны или не могли работать со следователями МУС . В случае с Украиной это взаимное сотрудничество", - сказал он.

По его словам, будет руководить филиалом МУС – Бренда Голлис.

В свою очередь Карим Хан отметил, что офис в Киеве открылся не для "картинки", а потому, что есть работа, которую нужно делать. Он отметил, что есть работа, которую необходимо проделать, потому что базовая гуманность имеет значение. Необходимо показать мощные прецеденты для тех, кто до сих пор считает, что может что-нибудь забрать или куда-то вторгнуться.

"Сегодня, в 2023 году, пока мы ищем жизнь в других галактиках, летаем в космос, работаем с геномом, такая жестокость должна исчезнуть. Она не исчезнет в таких офисах, как здесь, она исчезнет благодаря обь единым действиям, благодаря справедливости", - сказал он.

Следует отметить, что работа филиала МВД будет сосредоточена на расследовании военных преступлений и поиске их доказательств.

 
Фото: открытие филиала МУС (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора по обвинению в похищении украинских детей.

К слову, ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни.

А в феврале 2023 года президент Владимир Зеленский анонсировал открытие филиала МУС в Украине.

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