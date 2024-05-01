В Україні відкрили вже 19-й центр рекрутингу до ЗСУ: в якій області

"Сьогодні в Ужгороді розпочав роботу новий Центр рекрутингу української армії. Місцезнаходження: площа Поштова, 3 (приміщення ЦНАПу)", - повідомила Калмикова.

Час роботи центру: з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю до 13:00.

"Це вже 19-й центр рекрутингу, відкритий в Україні, і невдовзі ми відкриємо таких центрів ще більше по всій країні", - додала заступниця міністра.